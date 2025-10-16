Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup National Urban Forum
    Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup National Urban Forum

    CBA currency exchange rates (16.10.2025)

    Finance
    • 16 October, 2025
    • 09:24
    CBA currency exchange rates (16.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.32% to 1.9816 manats, and 100 Russian rubles increased by 4.22% to 2.1725 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9816

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1725

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1034

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0133

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1198

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2385

    1 DKK (Danish krone)

    0.2653

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6276

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0194

    1 GBP (British pound)

    2.2805

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1793

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1372

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5162

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2113

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5538

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3155

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5074

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1011

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1684

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6016

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4658

    1 RON (Romanian leu)

    0.3895

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3127

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3184

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0406

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0408

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1256

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9765

    Gold (1 ounce)

    7,197.5450

    Silver (1 ounce)

    90.2256

    Platinum (1 ounce)

    2,835.9910

    Palladium (1 ounce)

    2,628.5995
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)

    Latest News

    09:58

    Azerbaijan's mobile communication revenues rise by nearly 3%

    ICT
    09:44

    Trump plans victory fund for Ukraine

    Other countries
    09:35

    Azerbaijan sees 30-fold increase in desktop computers output in September

    ICT
    09:29

    Soldier killed in vehicle rollover during army training in Australia

    Other countries
    09:24

    CBA currency exchange rates (16.10.2025)

    Finance
    09:22

    Gold prices once again broken historical records

    Finance
    09:16
    Photo

    Azerbaijan's key role in strengthening peace, stability discussed in Germany

    Foreign policy
    09:06

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.10.2025)

    Finance
    08:57
    Video

    Euronews prepares story on OTS Gabala summit in Azerbaijan

    Foreign policy
    All News Feed