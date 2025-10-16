Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 09:14
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% и составил 1,9816 маната, а курс 100 российских рублей - на 4,22% - до 2,1725 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9816

    100 российских рублей

    2,1725

    1 австралийский доллар

    1,1034

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0133

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1198

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2385

    1 датская крона

    0,2653

    1 грузинский лари

    0,6276

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0194

    1 британский фунт

    2,2805

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1793

    1 швейцарский франк

    2,1372

    1 израильский шекель

    0,5162

    1 канадский доллар

    1,2113

    1 кувейтский динар

    5,5538

    100 казахстанских тенге

    0,3155

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5074

    1 молдавский лей

    0,1011

    1 норвежская крона

    0,1684

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6016

    1 польский злотый

    0,4658

    1 румынский лей

    0,3895

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3127

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3184

    1 Турецкая лира

    0,0406

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0408

    100 Японских йен

    1,1256

    1 Новозеландский доллар

    0,9765

    Золото

    7197,5450

    Серебро

    90,2256

    Платина

    2835,9910

    Палладий

    2628,5995
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2025)
    CBA currency exchange rates (16.10.2025)

