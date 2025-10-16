Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)
- 16 октября, 2025
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% и составил 1,9816 маната, а курс 100 российских рублей - на 4,22% - до 2,1725 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9816
|
100 российских рублей
|
2,1725
|
1 австралийский доллар
|
1,1034
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0133
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1198
|
1 чешская крона
|
0,0816
|
1 китайский юань
|
0,2385
|
1 датская крона
|
0,2653
|
1 грузинский лари
|
0,6276
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2805
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1793
|
1 швейцарский франк
|
2,1372
|
1 израильский шекель
|
0,5162
|
1 канадский доллар
|
1,2113
|
1 кувейтский динар
|
5,5538
|
100 казахстанских тенге
|
0,3155
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5074
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1684
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6016
|
1 польский злотый
|
0,4658
|
1 румынский лей
|
0,3895
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3127
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3184
|
1 Турецкая лира
|
0,0406
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1256
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9765
|
Золото
|
7197,5450
|
Серебро
|
90,2256
|
Платина
|
2835,9910
|
Палладий
|
2628,5995