Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% и составил 1,9816 маната, а курс 100 российских рублей - на 4,22% - до 2,1725 маната.