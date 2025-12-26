Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодами

    Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодами

    Иранские власти назвали похолодание в зимний период времени и технические неполадки основными причинами полного прекращения поставок газа в соседний Ирак, где сырье используется преимущественно для выработки электроэнергии.

    Как передает Report, об этом сообщило иракское министерство электроэнергетики.

    "По данным иранской стороны, прекращение экспорта газа обусловлено техническими причинами и возросшим внутренним спросом [в Иране] из-за наступивших зимних холодов", - указал руководитель пресс-службы Минэнерго Ахмед Муса, слова которого привело агентство INA. Он добавил, что поставки иранского газа "и так были недостаточны и составляли до прекращения импорта 5 млн кубометров в сутки из согласованных 25 млн кубометров". А. Муса подчеркнул, что столица страны Багдад и центральные регионы не обеспечивались газом из Ирана, а сырье распределялось только в южных районах.

    Представитель иракского министерства сделал вывод, что "если Иран действительно остановил поставки из-за холодов, то это может означать отсутствие в Ираке иранского газа всю зиму". По данным Мусы, из-за остановки иранского экспорта сырья "Ирак потерял от 4 тысяч до 4,5 тысячи киловатт электроэнергии". В настоящее время, уточнил он, на местных станциях общая выработка составляет около 17 тысяч киловатт.

    Иран Ирак нефть
