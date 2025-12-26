Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Лидер КНДР призвал к увеличению производства боеприпасов в 2026 году

    Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обозначил необходимость увеличения планов по производству боеприпасов и ракет в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын посетил предприятия военно-промышленного комплекса, где ознакомился с ходом производства ракет и снарядов в четвертом квартале 2025 года. Лидер народной республики отметил, что ведущие предприятия успешно выполнили производственный план на 2025 год - последний год пятилетки - тем самым внесли вклад в укрепление обороноспособности страны.

    "Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год, отталкиваясь от перспектив развития, в соответствии с перспективным спросом ракетных и артиллерийских частей вооруженных сил государства", - информирует ЦТАК. Для этого нужно усиливать "техническую базу смежных производственных предприятий, расширять общие производственные мощности".

    Лидер КНДР отметил, что для удовлетворения будущего спроса на боеприпасы следует создать новые предприятия в военно-промышленном секторе, решение по ним будет принято на предстоящем партийном съезде. Властям народной республики также нужно продолжать модернизацию ВПК.

    "Ким Чен Ын сказал, что в укреплении потенциала сдерживания войны самое важное место занимает производство ракет и снарядов", - передает ЦТАК. Новые планы по производству и модернизации отрасли будут приняты на IX съезде партии. "Товарищ Ким Чен Ын в этот день подписал проекты планов по модернизации ведущих военно-промышленных предприятий, которые будут внесены на рассмотрение IX партсъезда", - сообщило агентство.

