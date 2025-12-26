СМИ: В Калифорнии из-за непогоды погибли три человека

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 02:56
    По меньшей мере три человека стали жертвами обрушившейся на американский штат Калифорния бури.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.

    На юге штата установилась дождливая погода с резкими порывами ветра, превышающими 40 м/с. На севере Калифорнии идут сильные снегопады.

    Из-за непогоды более 110 тыс. потребителей в штате остались без электричества в канун Рождества по григорианскому календарю. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧП в Лос-Анджелесе и некоторых соседних с городом районах.

    США буря погибшие
    KİV: Kaliforniyada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən üç nəfər ölüb

