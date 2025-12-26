СМИ: В Калифорнии из-за непогоды погибли три человека
Другие страны
26 декабря, 2025
- 02:56
По меньшей мере три человека стали жертвами обрушившейся на американский штат Калифорния бури.
Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.
На юге штата установилась дождливая погода с резкими порывами ветра, превышающими 40 м/с. На севере Калифорнии идут сильные снегопады.
Из-за непогоды более 110 тыс. потребителей в штате остались без электричества в канун Рождества по григорианскому календарю. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧП в Лос-Анджелесе и некоторых соседних с городом районах.
