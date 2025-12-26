KİV: Kaliforniyada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən üç nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 03:16
    ABŞ-nin Kaliforniya ştatında tüğyan edən fırtına nəticəsində azı üç nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Forbes" jurnalı xəbər yayıb.

    Ştatın cənubunda 40 m/s-dən çox güclü küləyin əsdiyi yağışlı hava şəraiti hökm sürür. Kaliforniyanın şimalında güclü qar yağır.

    Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Milad gecəsi ərəfəsində ştatda 110 mindən çox abonent elektriksiz qalıb. Kaliforniya qubernatoru Qevin Nyusom Los-Ancelesdə və ətraf ərazilərdə fövqəladə vəziyyət elan edib.

    Kaliforniya Əlverişsiz hava şəraiti ABŞ
    СМИ: В Калифорнии из-за непогоды погибли три человека

