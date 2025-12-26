Рубио заявил о готовности США содействовать переговорам Камбоджи и Таиланда

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом заявил, что Вашингтон готов содействовать диалогу Пномпеня и Бангкока о прекращении боевых действий.

Как передает Report, об этом сообщается в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

По его словам, Рубио в разговоре с Хун Манетом "выразил обеспокоенность продолжающимся насилием между Камбоджей и Таиландом". Госсекретарь "подтвердил стремление президента США Дональда Трампа к миру и необходимость полного выполнения куала-лумпурских мирных договоренностей". "Госсекретарь Рубио вновь подтвердил, что США готовы содействовать переговорам, нацеленным на обеспечение мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом", - добавил Пиготт.