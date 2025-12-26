Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасности

Израиль и Сирия могут в скором времени заключить соглашение о безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на источник.

"Сирийский источник, близкий к президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа, заявил телеканалу, что за последние недели переговоры Сирии и Израиля по соглашению о безопасности существенно продвинулись, и документ вскоре могут подписать", - отмечает телеканал.

По его данным, успехам стороны обязаны содействию президента США Дональда Трампа. Соглашение могут скоро заключить на встрече высокопоставленных представителей Сирии и Израиля в европейской стране.