Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасности
Другие страны
- 26 декабря, 2025
- 01:18
Израиль и Сирия могут в скором времени заключить соглашение о безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на источник.
"Сирийский источник, близкий к президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа, заявил телеканалу, что за последние недели переговоры Сирии и Израиля по соглашению о безопасности существенно продвинулись, и документ вскоре могут подписать", - отмечает телеканал.
По его данным, успехам стороны обязаны содействию президента США Дональда Трампа. Соглашение могут скоро заключить на встрече высокопоставленных представителей Сирии и Израиля в европейской стране.
01:18
