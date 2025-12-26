Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасности

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 01:18
    Израиль и Сирия могут в скором времени заключить соглашение о безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на источник.

    "Сирийский источник, близкий к президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа, заявил телеканалу, что за последние недели переговоры Сирии и Израиля по соглашению о безопасности существенно продвинулись, и документ вскоре могут подписать", - отмечает телеканал.

    По его данным, успехам стороны обязаны содействию президента США Дональда Трампа. Соглашение могут скоро заключить на встрече высокопоставленных представителей Сирии и Израиля в европейской стране.

