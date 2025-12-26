Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Другие страны
    26 декабря, 2025
    • 03:59
    Fox: В США украли партию лобстеров на $400 тыс.

    Партия живых лобстеров стоимостью в $400 тыс., которая предназначалась для американских клубных оптовых гипермаркетов Costco, была похищена в США.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

    Генеральный директор логистической компании Rexing Companies Дилан Рексинг, чьи слова приводит телеканал, отметил, что груз с лобстерами направлялся из города Тонтон (штат Массачусетс, США) в магазины Costco в штатах Иллинойс и Миннесота, однако он так и не доехал до пунктов назначения. Рексинг также предположил, что кражу совершила организованная группа.

    ФБР уже начало расследование преступления.

