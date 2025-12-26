Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все
Футбол
- 26 декабря, 2025
- 04:18
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси активно следит за чемпионатом Мексики и хорошо осведомлён о клубах и игроках лиги.
Как передает Report, об этом заявил вратарь американского клуба Вильям Ярброуг в интервью изданию La Aficion.
"Ему очень нравится мексиканская лига. Он знает всё - буквально все клубы, игроков и матчи. Лео любит футбол и не испытывает никакой неприязни к Мексике. Совсем никакой", - отметил Ярброуг.
Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За это время аргентинец провёл 88 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 44 результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет €15 млн.
Последние новости
04:18
Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем всеФутбол
03:59
Fox: В США украли партию лобстеров на $400 тыс.Другие страны
03:26
ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"Футбол
03:07
Трамп: США нанесли удар по боевикам ИГ в НигерииДругие страны
02:56
СМИ: В Калифорнии из-за непогоды погибли три человекаДругие страны
02:25
Рубио заявил о готовности США содействовать переговорам Камбоджи и ТаиландаДругие страны
01:49
Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодамиВ регионе
01:18
Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасностиДругие страны
01:09