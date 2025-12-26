Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все

    Футбол
    • 26 декабря, 2025
    • 04:18
    Вратарь Интер Майами: Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все

    Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси активно следит за чемпионатом Мексики и хорошо осведомлён о клубах и игроках лиги.

    Как передает Report, об этом заявил вратарь американского клуба Вильям Ярброуг в интервью изданию La Aficion.

    "Ему очень нравится мексиканская лига. Он знает всё - буквально все клубы, игроков и матчи. Лео любит футбол и не испытывает никакой неприязни к Мексике. Совсем никакой", - отметил Ярброуг.

    Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За это время аргентинец провёл 88 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 44 результативные передачи.

    Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет €15 млн.

    "Интер Майами" Лионель Месси Вильям Ярброуг футбол чемпионат Мексики

    Последние новости

    04:18

    Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все

    Футбол
    03:59

    Fox: В США украли партию лобстеров на $400 тыс.

    Другие страны
    03:26

    ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"

    Футбол
    03:07

    Трамп: США нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии

    Другие страны
    02:56

    СМИ: В Калифорнии из-за непогоды погибли три человека

    Другие страны
    02:25

    Рубио заявил о готовности США содействовать переговорам Камбоджи и Таиланда

    Другие страны
    01:49

    Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодами

    В регионе
    01:18

    Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасности

    Другие страны
    01:09

    Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти через турецкий порт

    Другие страны
    Лента новостей