Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси активно следит за чемпионатом Мексики и хорошо осведомлён о клубах и игроках лиги.

Как передает Report, об этом заявил вратарь американского клуба Вильям Ярброуг в интервью изданию La Aficion.

"Ему очень нравится мексиканская лига. Он знает всё - буквально все клубы, игроков и матчи. Лео любит футбол и не испытывает никакой неприязни к Мексике. Совсем никакой", - отметил Ярброуг.

Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За это время аргентинец провёл 88 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 44 результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет €15 млн.