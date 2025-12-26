ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"

Главный тренер молодёжной команды "Реала" Альваро Арбелоа является основным кандидатом на замену Хаби Алонсо в "Реале".

Об этом сообщает Report со ссылкой на спортивное издание ESPN.

По данным источника, мадридский клуб рассматривал вариант выхода на зимний трансферный рынок, чтобы решить кадровые проблемы, однако в руководстве "сливочных" считают январские покупки маловероятными.

Суперкубок Испании может стать ключевым моментом сезона для "Реала", поскольку будущее Алонсо остаётся под вопросом, а главным кандидатом на его возможную замену в клубе называют наставника "Кастильи" Альваро Арбелоа.

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на четыре очка.

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" встретится с "Атлетико". Матч состоится 8 января.