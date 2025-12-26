Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"

    Футбол
    • 26 декабря, 2025
    • 03:26
    ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в Реале

    Главный тренер молодёжной команды "Реала" Альваро Арбелоа является основным кандидатом на замену Хаби Алонсо в "Реале".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на спортивное издание ESPN.

    По данным источника, мадридский клуб рассматривал вариант выхода на зимний трансферный рынок, чтобы решить кадровые проблемы, однако в руководстве "сливочных" считают январские покупки маловероятными.

    Суперкубок Испании может стать ключевым моментом сезона для "Реала", поскольку будущее Алонсо остаётся под вопросом, а главным кандидатом на его возможную замену в клубе называют наставника "Кастильи" Альваро Арбелоа.

    На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на четыре очка.

    В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" встретится с "Атлетико". Матч состоится 8 января.

