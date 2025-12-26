İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    KİV: Alvaro Arbeloa "Real Madrid"də Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 04:08
    KİV: Alvaro Arbeloa Real Madriddə Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir

    "Real Madrid"in gənclər komandasının baş məşqçisi Alvaro Arbeloa "Real"da Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir.

    Bu barədə "Report" ESPN idman nəşrinə istinadən xəbər verir.

    Mənbənin məlumatına görə, Madrid klubu kadr məsələlərini həll etmək üçün qış transfer bazarına girməyi düşünürdü, lakin "qaymaqlılar"ın rəhbərliyi yanvar ayında transferlərin həyata keçirilməsini mümkün saymır.

    İspaniya Super Kuboku "Real" üçün mövsümün əsas məqamı ola bilər, çünki Alonsonun gələcəyi sual altındadır və klubdakı mümkün əvəzlənməsi üçün əsas namizəd "Kastilla"nın baş məşqçisi Alvaro Arbeloa hesab olunur.

    "Real Madrid" hazırda İspaniya çempionatının cədvəlində 42 xalla ikinci yerdədir və lider "Barselona"dan dörd xal geridədir.

    "Real" İspaniya Super Kubokunun yarımfinalında "Atletiko Madrid"lə qarşılaşacaq. Oyun 8 yanvarda keçiriləcək.

    "Real Madrid" Alvaro Arbeloa Xabi Alonso
    ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"

    Son xəbərlər

    04:08

    KİV: Alvaro Arbeloa "Real Madrid"də Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir

    Futbol
    03:40

    Tramp: ABŞ Ordusu Nigeriyada İŞİD yaraqlılarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    03:16

    KİV: Kaliforniyada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:39

    Rubio: ABŞ Kamboca - Tailand danışıqlarına yardım etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    02:07

    İran İraqa qaz tədarükünün dayandırılmasını qışın soyuğu ilə izah edib

    Region
    01:33

    KİV: İsrail və Suriya tezliklə təhlükəsizlik sazişi bağlaya bilər

    Digər ölkələr
    01:24

    Bağdad və Ərbil Türkiyə limanı vasitəsilə neft ixracına dair sazişi uzadıblar

    Digər ölkələr
    01:06

    Gürcüstanın Baş naziri 2026-cı ilin ölkənin daxili siyasəti üçün sakit keçəcəyinə ümid edir

    Region
    00:39

    İrakli Kobaxidze: Gürcüstanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması Aİ-yə faydalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti