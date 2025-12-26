KİV: Alvaro Arbeloa "Real Madrid"də Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir
- 26 dekabr, 2025
- 04:08
"Real Madrid"in gənclər komandasının baş məşqçisi Alvaro Arbeloa "Real"da Xabi Alonsonu əvəz edəcək əsas namizəddir.
Bu barədə "Report" ESPN idman nəşrinə istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, Madrid klubu kadr məsələlərini həll etmək üçün qış transfer bazarına girməyi düşünürdü, lakin "qaymaqlılar"ın rəhbərliyi yanvar ayında transferlərin həyata keçirilməsini mümkün saymır.
İspaniya Super Kuboku "Real" üçün mövsümün əsas məqamı ola bilər, çünki Alonsonun gələcəyi sual altındadır və klubdakı mümkün əvəzlənməsi üçün əsas namizəd "Kastilla"nın baş məşqçisi Alvaro Arbeloa hesab olunur.
"Real Madrid" hazırda İspaniya çempionatının cədvəlində 42 xalla ikinci yerdədir və lider "Barselona"dan dörd xal geridədir.
"Real" İspaniya Super Kubokunun yarımfinalında "Atletiko Madrid"lə qarşılaşacaq. Oyun 8 yanvarda keçiriləcək.