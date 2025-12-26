Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Трамп: США нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 03:07
    Трамп: США нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии

    ВС США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" на территории Нигерии.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

    Глава вашингтонской администрации заявил, что по его приказу США нанесли "мощный и смертоносный удар" по боевикам ИГ на северо-западе Нигерии, которые, по его словам, "жестоко убивали главным образом невинных христиан". Трамп отметил, что Пентагон осуществил ряд высокоточных атак.

    Президент США подчеркнул, что ранее предупреждал террористов о последствиях в случае продолжения убийств, добавив, что США не позволят радикальным исламистам "процветать". Он также заявил, что в случае новых атак со стороны боевиков удары будут продолжены.

    В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет сообщил в соцсети X, что операция была проведена при поддержке и сотрудничестве властей Нигерии. Он отметил, что "продолжение последует", не уточнив деталей.

    Африканское командование ВС США заявило, что операция была проведена по запросу нигерийской стороны. В результате ударов были ликвидированы несколько боевиков ИГ.

    Дональд Трамп ИГИЛ США удар
    Tramp: ABŞ Ordusu Nigeriyada İŞİD yaraqlılarına zərbələr endirib

    Последние новости

    04:18

    Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все

    Футбол
    03:59

    Fox: В США украли партию лобстеров на $400 тыс.

    Другие страны
    03:26

    ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"

    Футбол
    03:07

    Трамп: США нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии

    Другие страны
    02:56

    СМИ: В Калифорнии из-за непогоды погибли три человека

    Другие страны
    02:25

    Рубио заявил о готовности США содействовать переговорам Камбоджи и Таиланда

    Другие страны
    01:49

    Иран объяснил прекращение поставок газа в Ирак зимними холодами

    В регионе
    01:18

    Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасности

    Другие страны
    01:09

    Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти через турецкий порт

    Другие страны
    Лента новостей