Трамп: США нанесли удар по боевикам ИГ в Нигерии

ВС США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" на территории Нигерии.

Как передает Report, об этом на своей странице в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

Глава вашингтонской администрации заявил, что по его приказу США нанесли "мощный и смертоносный удар" по боевикам ИГ на северо-западе Нигерии, которые, по его словам, "жестоко убивали главным образом невинных христиан". Трамп отметил, что Пентагон осуществил ряд высокоточных атак.

Президент США подчеркнул, что ранее предупреждал террористов о последствиях в случае продолжения убийств, добавив, что США не позволят радикальным исламистам "процветать". Он также заявил, что в случае новых атак со стороны боевиков удары будут продолжены.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет сообщил в соцсети X, что операция была проведена при поддержке и сотрудничестве властей Нигерии. Он отметил, что "продолжение последует", не уточнив деталей.

Африканское командование ВС США заявило, что операция была проведена по запросу нигерийской стороны. В результате ударов были ликвидированы несколько боевиков ИГ.