    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2026)

    Maliyyə
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9738 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1849 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9738

    100 Rusiya rublu

    2,1849

    1 Avstraliya dolları

    1,1400

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0813

    1 Çin yuanı

    0,2440

    1 Danimarka kronu

    0,2642

    1 Gürcü larisi

    0,6315

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2760

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1844

    1 İsveçrə frankı

    2,1188

    1 İsrail şekeli

    0,5401

    1 Kanada dolları

    1,2241

    1 Küveyt dinarı

    5,5180

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3327

    1 Qətər rialı

    0,4661

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5125

    1 Moldova leyi

    0,0992

    1 Norveç kronu

    0,1682

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6068

    1 Polşa zlotası

    0,4684

    1 Rumıniya leyi

    0,3878

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3205

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3190

    Türk lirəsi

    0,0393

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0390

    Yapon yeni

    1,0740

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9788

    Qızıl

    7822,0570

    Gümüş

    154,5054

    Platin

    3997,2185

    Palladium

    2998,7405
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)
    CBA currency exchange rates (16.01.2026)

