Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2026)
- 16 yanvar, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9738 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1849 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9738
|
100 Rusiya rublu
|
2,1849
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1400
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1154
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2440
|
1 Danimarka kronu
|
0,2642
|
1 Gürcü larisi
|
0,6315
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2180
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2760
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1844
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1188
|
1 İsrail şekeli
|
0,5401
|
1 Kanada dolları
|
1,2241
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5180
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3327
|
1 Qətər rialı
|
0,4661
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5125
|
1 Moldova leyi
|
0,0992
|
1 Norveç kronu
|
0,1682
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6068
|
1 Polşa zlotası
|
0,4684
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3878
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3205
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3190
|
Türk lirəsi
|
0,0393
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0390
|
Yapon yeni
|
1,0740
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9788
|
Qızıl
|
7822,0570
|
Gümüş
|
154,5054
|
Platin
|
3997,2185
|
Palladium
|
2998,7405