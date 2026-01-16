Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)
- 16 января, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9738 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,1849 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9738
|
100 российских рублей
|
2,1849
|
1 австралийский доллар
|
1,1400
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1154
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2440
|
1 датская крона
|
0,2642
|
1 грузинский лари
|
0,6315
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2760
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1844
|
1 швейцарский франк
|
2,1188
|
1 израильский шекель
|
0,5401
|
1 канадский доллар
|
1,2241
|
1 кувейтский динар
|
5,5180
|
100 казахстанских тенге
|
0,3327
|
1 катарский риал
|
0,4661
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5125
|
1 молдавский лей
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
0,1682
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6068
|
1 польский злотый
|
0,4684
|
1 румынский лей
|
0,3878
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3205
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3190
|
1 Турецкая лира
|
0,0393
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0390
|
100 Японских йен
|
1,0740
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9788
|
Золото
|
7822,0570
|
Серебро
|
154,5054
|
Платина
|
3997,2185
|
Палладий
|
2998,7405