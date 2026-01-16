Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)

    Финансы
    • 16 января, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9738 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,1849 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9738

    100 российских рублей

    2,1849

    1 австралийский доллар

    1,1400

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2440

    1 датская крона

    0,2642

    1 грузинский лари

    0,6315

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2760

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1844

    1 швейцарский франк

    2,1188

    1 израильский шекель

    0,5401

    1 канадский доллар

    1,2241

    1 кувейтский динар

    5,5180

    100 казахстанских тенге

    0,3327

    1 катарский риал

    0,4661

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5125

    1 молдавский лей

    0,0992

    1 норвежская крона

    0,1682

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6068

    1 польский злотый

    0,4684

    1 румынский лей

    0,3878

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3205

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3190

    1 Турецкая лира

    0,0393

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0390

    100 Японских йен

    1,0740

    1 Новозеландский доллар

    0,9788

    Золото

    7822,0570

    Серебро

    154,5054

    Платина

    3997,2185

    Палладий

    2998,7405
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2026)
    CBA currency exchange rates (16.01.2026)

    Последние новости

    09:45

    В Сеуле автобус выехал на тротуар и врезался в здание: пострадали 13 человек

    Другие страны
    09:42

    На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом

    Происшествия
    09:36

    В Баку проходит международная конференция о репрессивной политике Индии в отношении нацменьшинств

    Внешняя политика
    09:36

    Клуб "Карабах" опустился на одну позицию в мировом рейтинге

    Футбол
    09:29

    В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком

    Происшествия
    09:20

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2026)

    Финансы
    08:55

    Казахстан в декабре перенаправил около 300 тыс. т нефти на другие маршруты на фоне ограничений на КТК

    Энергетика
    Лента новостей