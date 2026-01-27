Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

Ежегодно более 1500 заключенных в Азербайджане смогут получать услуги за счет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, в результате изменений в законе "О медицинском страховании" расширился круг застрахованных лиц:

"В случаях, когда Министерство юстиции не имеет необходимого оборудования и специалистов, услуги будут обеспечиваться за счет ОМС. Для этого выделено финансирование в размере до 200 тыс. манатов".

Он также подчеркнул, что Агентство обеспечивает возможность использования обязательного медицинского страхования гражданами страны, лицами, получившими статус беженца, и лицами, взятыми под защиту представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.