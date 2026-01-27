Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    • 27 января, 2026
    • 10:42
    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Ежегодно более 1500 заключенных в Азербайджане смогут получать услуги за счет обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, в результате изменений в законе "О медицинском страховании" расширился круг застрахованных лиц:

    "В случаях, когда Министерство юстиции не имеет необходимого оборудования и специалистов, услуги будут обеспечиваться за счет ОМС. Для этого выделено финансирование в размере до 200 тыс. манатов".

    Он также подчеркнул, что Агентство обеспечивает возможность использования обязательного медицинского страхования гражданами страны, лицами, получившими статус беженца, и лицами, взятыми под защиту представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.

    здоровье страхование ОМС Заур Алиев Госагентство по ОМС
    Zaur Əliyev: Hər il 1500-dən çox məhbusa icbari tibbi sığorta hesabına xidmətlər göstəriləcək

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей