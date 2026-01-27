Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

За последние пять лет Азербайджан добилась значительной цифровой трансформации благодаря проекту "Онлайн Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на Саммите по связности в сфере гостеприимства в Баку.

По его словам, данная инициатива, запущенная в 2021 году, преследовала стратегическую цель - обеспечить высокоскоростным интернетом всех граждан страны, с особым акцентом на жителей удаленных и технологически неразвитых регионов.

"С гордостью могу сказать, что к концу 2025 года этот проект обеспечил полный охват по всей стране. Доступ к оптоволоконному широкополосному интернету сегодня расширился с домохозяйств и предприятий почти до 100%. Это достижение коренным образом изменило доступ к рынку фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане. Влияние этой трансформации отчетливо отражается в данных о производительности", - отметил он.