Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    • 27 января, 2026
    • 10:31
    Замминистра: Проект Онлайн Азербайджан изменил цифровой ландшафт страны

    За последние пять лет Азербайджан добилась значительной цифровой трансформации благодаря проекту "Онлайн Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на Саммите по связности в сфере гостеприимства в Баку.

    По его словам, данная инициатива, запущенная в 2021 году, преследовала стратегическую цель - обеспечить высокоскоростным интернетом всех граждан страны, с особым акцентом на жителей удаленных и технологически неразвитых регионов.

    "С гордостью могу сказать, что к концу 2025 года этот проект обеспечил полный охват по всей стране. Доступ к оптоволоконному широкополосному интернету сегодня расширился с домохозяйств и предприятий почти до 100%. Это достижение коренным образом изменило доступ к рынку фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане. Влияние этой трансформации отчетливо отражается в данных о производительности", - отметил он.

    Nazir müavini: "Azərbaycan əhəmiyyətli rəqəmsal transformasiyaya nail olub"

