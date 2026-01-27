Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети
- 27 января, 2026
- 10:47
Искусственный интеллект (ИИ) увеличит нагрузку на сети, и, соответственно, в будущем для его использования от сетей потребуется более высокая производительность.
Как сообщает Report, об этом заявил президент и главный исполнительный директор (CEO) компании Ookla Стивен Бай на на Саммите по связности в сфере гостеприимства в Баку.
Он отметил, что в будущем ИИ будет влиять на все сферы жизни человека: "Он окажет влияние на то, как мы учимся, общаемся, взаимодействуем. Для раскрытия потенциала этой возможности необходимо надежное и стабильное соединение".
