Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    • 27 января, 2026
    • 10:47
    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    Искусственный интеллект (ИИ) увеличит нагрузку на сети, и, соответственно, в будущем для его использования от сетей потребуется более высокая производительность.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент и главный исполнительный директор (CEO) компании Ookla Стивен Бай на на Саммите по связности в сфере гостеприимства в Баку.

    Он отметил, что в будущем ИИ будет влиять на все сферы жизни человека: "Он окажет влияние на то, как мы учимся, общаемся, взаимодействуем. Для раскрытия потенциала этой возможности необходимо надежное и стабильное соединение".

    Стивен Бай искусственный интеллект
    Stiven Bay: "Süni intellekt şəbəkələr üzərindəki təzyiqi artıracaq"

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей