Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

Искусственный интеллект (ИИ) увеличит нагрузку на сети, и, соответственно, в будущем для его использования от сетей потребуется более высокая производительность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент и главный исполнительный директор (CEO) компании Ookla Стивен Бай на на Саммите по связности в сфере гостеприимства в Баку.

Он отметил, что в будущем ИИ будет влиять на все сферы жизни человека: "Он окажет влияние на то, как мы учимся, общаемся, взаимодействуем. Для раскрытия потенциала этой возможности необходимо надежное и стабильное соединение".