Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но пока не готов к этому

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство Ирана хочет заключить сделку с Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондент PBS в Белом доме Лиз Ландерс после краткого телефонного интервью с американским лидером.

"Они хотят заключить сделку, но, на мой взгляд, пока к этому не готовы", - цитирует Ландерс слова Трампа.

Трамп также заявил, что США "вывели из строя" всю инфраструктуру иранского острова Харк, за исключением нефтяных трубопроводов. "Я не хотел попадания в трубопроводы, потому что, понимаете, на их сборку ушли годы работы", - отмечает он.

По его словам, американские военные не наносят ударов по жизненно важной инфраструктуре и в других городах по тем же причинам. "Я оставил в Тегеране много инфраструктурных объектов, потому что это заняло бы годы строительства... Я мог бы вывести из строя электростанции за час... но если бы сделал, это заняло бы годы восстановления и причинило бы боль. Поэтому я стараюсь воздерживаться от подобных действий", - сказал он.