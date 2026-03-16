Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но пока не готов к этому

    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 18:50
    Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но пока не готов к этому

    Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство Ирана хочет заключить сделку с Соединенными Штатами.

    Как передает Report, об этом сообщила корреспондент PBS в Белом доме Лиз Ландерс после краткого телефонного интервью с американским лидером.

    "Они хотят заключить сделку, но, на мой взгляд, пока к этому не готовы", - цитирует Ландерс слова Трампа.

    Трамп также заявил, что США "вывели из строя" всю инфраструктуру иранского острова Харк, за исключением нефтяных трубопроводов. "Я не хотел попадания в трубопроводы, потому что, понимаете, на их сборку ушли годы работы", - отмечает он.

    По его словам, американские военные не наносят ударов по жизненно важной инфраструктуре и в других городах по тем же причинам. "Я оставил в Тегеране много инфраструктурных объектов, потому что это заняло бы годы строительства... Я мог бы вывести из строя электростанции за час... но если бы сделал, это заняло бы годы восстановления и причинило бы боль. Поэтому я стараюсь воздерживаться от подобных действий", - сказал он.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: İran ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istəyir, lakin buna hazır deyil
    Ты - Король

    Последние новости

    Лента новостей