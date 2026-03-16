    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın hazırkı rəhbərliyinin ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə PBS-in Ağ evdəki müxbiri Liz Landers ABŞ lideri ilə qısa telefon müsahibəsindən sonra söyləyib.

    "Onlar razılaşma əldə etmək istəyirlər, amma məncə, hələ buna hazır deyillər", - Tramp deyib.

    Prezident həmçinin qeyd edib ki, neft boru kəmərləri istisna olmaqla, ABŞ İranın Xarq adasının bütün infrastrukturunu sıradan çıxarıb. "Mən boru kəmərlərinin vurulmasını istəmədim, çünki bilirsiniz, onların inşasına illərlə vaxt sərf olunub", - o bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, ABŞ hərbçiləri eyni səbəblərdən digər şəhərlərdə də həyati əhəmiyyətli infrastruktura zərbələr endirmirlər. "Mən Tehranda çoxlu infrastruktur obyektlərini saxladım, çünki onların inşası illər alardı... Mən elektrik stansiyalarını bir saat ərzində sıradan çıxara bilərdim... amma bunu etsəydim, onların bərpası illər çəkərdi və əziyyət olardı. Buna görə də mən bu cür hücumlardan çəkinməyə çalışıram", - o qeyd edib.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но пока не готов к этому

    Son xəbərlər

    19:28
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Hadrutda bir sıra obyektlərə baxış keçiriblər

    Daxili siyasət
    19:26

    Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:24

    Tramp: İran ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istəyir, lakin buna hazır deyil

    Digər ölkələr
    19:17

    İsrail parlamenti üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    19:16
    Foto

    Tbilisidə Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    İncəsənət
    19:14

    Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    19:12

    Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    19:10

    Petr Binhak: "Çexiya Azərbaycanın yaşıl enerji dəhlizlərində maraqlıdır"

    Energetika
    19:06

    Rəhman Mustafayev: 2026-cı ildə Rusiyadan Azərbaycana turist axınının bərpa olunmasını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti