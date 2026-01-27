Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 января текущего года составили 73 млрд 641,5 млн долларов США, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в течение прошлого года доходы бюджета ГНФАР достигли 17 млрд 160,4 млн манатов, тогда как бюджетные расходы составили 14 млрд 627,2 млн манатов.