Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов
Финансы
- 27 января, 2026
- 10:36
Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 января текущего года составили 73 млрд 641,5 млн долларов США, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в течение прошлого года доходы бюджета ГНФАР достигли 17 млрд 160,4 млн манатов, тогда как бюджетные расходы составили 14 млрд 627,2 млн манатов.
Последние новости
10:52
Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимумФинансы
10:51
Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тоннФинансы
10:47
Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сетиИКТ
10:45
Фото
Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминированияВнешняя политика
10:43
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв ХолокостаВнешняя политика
10:42
Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМСЗдоровье
10:36
Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларовФинансы
10:31
Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страныИКТ
10:28