Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования
Внешняя политика
- 27 января, 2026
- 10:45
Азербайджан и США провели обсуждения по перспективам дальнейшего сотрудничества в области гуманитарного разминирования.
Об этом сообщили Report в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).
Председатель правления агентства Вугар Сулейманов встретился с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.
В ходе встречи была представлена информация о минной проблеме в Азербайджане и текущем ходе гуманитарных операций по разминированию, а также обсуждены возможные направления поддержки со стороны США и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
