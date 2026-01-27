Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    • 27 января, 2026
    • 10:45
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Азербайджан и США провели обсуждения по перспективам дальнейшего сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

    Об этом сообщили Report в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    Председатель правления агентства Вугар Сулейманов встретился с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

    В ходе встречи была представлена информация о минной проблеме в Азербайджане и текущем ходе гуманитарных операций по разминированию, а также обсуждены возможные направления поддержки со стороны США и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Azərbaycan və ABŞ minatəmizləmə sahəsində gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, US discuss cooperation in demining

