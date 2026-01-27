Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Азербайджан и США провели обсуждения по перспективам дальнейшего сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

Об этом сообщили Report в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Председатель правления агентства Вугар Сулейманов встретился с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

В ходе встречи была представлена информация о минной проблеме в Азербайджане и текущем ходе гуманитарных операций по разминированию, а также обсуждены возможные направления поддержки со стороны США и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.