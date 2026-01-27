Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    • 27 января, 2026
    • 10:43
    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

    Как передает Report, в публикации в социальной сети "Х" говорится:

    "27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - мы с глубоким почтением вспоминаем жертв одной из самых тяжких трагедий в истории человечества. Мы вновь подтверждаем свою непоколебимую приверженность предотвращению геноцида и преступлений против человечности, а также противодействию религиозной и этнической ненависти и всем формам нетерпимости".

