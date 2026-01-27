МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста
- 27 января, 2026
- 10:43
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
Как передает Report, в публикации в социальной сети "Х" говорится:
"27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - мы с глубоким почтением вспоминаем жертв одной из самых тяжких трагедий в истории человечества. Мы вновь подтверждаем свою непоколебимую приверженность предотвращению геноцида и преступлений против человечности, а также противодействию религиозной и этнической ненависти и всем формам нетерпимости".
On 27 January – International Holocaust Remembrance Day, we solemnly commemorate the victims of one of the gravest atrocities in human history.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 27, 2026
We reiterate our unwavering commitment to preventing genocide and crimes against humanity, and to countering religious and ethnic… pic.twitter.com/H7L4HjwhZX