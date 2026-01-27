Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 45%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из ПХГ 25 января составил порядка 692 млн куб. м. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца потерял рекордный темп и в настоящее время является лишь третьим максимальным для января. Общий объем топлива в ПХГ сейчас составляет менее 50 млрд куб. м.

Температура в Европе в ходе текущей недели ожидается неравномерной. В первой половине семидневки прогнозируется приход относительно теплой погоды после прошлой морозной недели, но уже к выходным в регионе вновь может похолодать.

Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре 2025 года в среднем составила 20%, в январе 2026 года - 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в январе составляет $398 за 1 тыс. куб. м против $334 в декабре на фоне похолодания. Котировки находятся на максимуме с весны 2025 года.