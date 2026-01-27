Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 10:52
    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Стоимость фьючерсов на уран поднялась выше $89 за фунт, впервые с июня позапрошлого года.

    Как передает Report, это следует из данных торгов. В понедельник цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила $89,25 за фунт.

    Показатель находится выше $89 впервые с 4 июня 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 9% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.

    стоимость урана фьючерсы

    Последние новости

    12:26

    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    ИКТ
    12:25
    Фото

    В Сумгайыте запустили производство упаковочной тары за 20 млн манатов

    Внутренняя политика
    12:19

    Глава МИД Азербайджана совершит визит в Китай

    Внешняя политика
    12:16

    На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек

    Социальная защита
    12:13

    Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

    Другие страны
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпарке

    Внутренняя политика
    12:05

    Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

    Социальная защита
    12:05

    ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле

    Финансы
    12:01

    ЕК: Экспорт ЕС в Индию удвоится к 2032 году благодаря новому торговому соглашению

    Другие страны
    Лента новостей