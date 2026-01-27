Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум
Финансы
27 января, 2026
- 10:52
Стоимость фьючерсов на уран поднялась выше $89 за фунт, впервые с июня позапрошлого года.
Как передает Report, это следует из данных торгов. В понедельник цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила $89,25 за фунт.
Показатель находится выше $89 впервые с 4 июня 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 9% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
