CBA currency exchange rates (16.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9738 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.1849 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9738

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1849

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1400

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1154

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0813

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2440

    1 DKK (Danish krone)

    0.2642

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6315

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2180

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2760

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1844

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1188

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5401

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2241

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5180

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3327

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4661

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5125

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0992

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1682

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6068

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4684

    1 RON (Romanian leu)

    0.3878

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3205

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3190

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0393

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0390

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0740

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9788

    Gold (1 ounce)

    7,822.0570

    Silver (1 ounce)

    154.5054

    Platinum (1 ounce)

    3,997.2185

    Palladium (1 ounce)

    2,998.7405
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)

