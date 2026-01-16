CBA currency exchange rates (16.01.2026)
- 16 January, 2026
- 09:26
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9738 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.1849 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9738
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1849
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1400
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5753
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
-
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1154
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0813
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2440
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2642
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6315
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2180
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0188
|
1 GBP (British pound)
|
2.2760
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1844
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1188
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5401
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2241
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5180
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3327
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4661
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5125
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0992
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1682
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0142
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6068
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4684
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3878
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0168
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3205
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3190
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0393
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0390
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0740
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9788
|
Gold (1 ounce)
|
7,822.0570
|
Silver (1 ounce)
|
154.5054
|
Platinum (1 ounce)
|
3,997.2185
|
Palladium (1 ounce)
|
2,998.7405