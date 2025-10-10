İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.10.2025)

    Maliyyə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9675 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0938 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9675

    100 Rusiya rublu

    2,0938

    1 Avstraliya dolları

    1,1164

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0058

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1197

    1 Çexiya kronu

    0,0807

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2635

    1 Gürcü larisi

    0,6273

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2624

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1783

    1 İsveçrə frankı

    2,1093

    1 İsrail şekeli

    0,5219

    1 Kanada dolları

    1,2129

    1 Küveyt dinarı

    5,5384

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3139

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5031

    1 Moldova leyi

    0,1010

    1 Norveç kronu

    0,1689

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6003

    1 Polşa zlotası

    0,4622

    1 Rumıniya leyi

    0,3859

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3096

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3169

    Türk lirəsi

    0,0407

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0409

    Yapon yeni

    1,1128

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9784

    Qızıl

    6745,1410

    Gümüş

    84,0861

    Platin

    2730,1745

    Palladium

    2355,2905
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2025)
    CBA currency exchange rates (10.10.2025)

    Son xəbərlər

    10:23

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:19

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:09

    Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:06

    Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıb

    Daxili siyasət
    10:02

    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    10:00

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    10:00
    Foto
    Video

    Tikintisi davam edən sayca üçüncü RoPax tipli gəmi-bərədə yeniliklər tətbiq olunacaq

    İnfrastruktur
    09:57

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlib

    Xarici siyasət
    09:57

    Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti