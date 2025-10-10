Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.10.2025)
- 10 oktyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9675 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0938 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9675
|
100 Rusiya rublu
|
2,0938
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1164
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0058
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1197
|
1 Çexiya kronu
|
0,0807
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2635
|
1 Gürcü larisi
|
0,6273
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2624
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1783
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1093
|
1 İsrail şekeli
|
0,5219
|
1 Kanada dolları
|
1,2129
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5384
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3139
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5031
|
1 Moldova leyi
|
0,1010
|
1 Norveç kronu
|
0,1689
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6003
|
1 Polşa zlotası
|
0,4622
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3859
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3096
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3169
|
Türk lirəsi
|
0,0407
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0409
|
Yapon yeni
|
1,1128
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9784
|
Qızıl
|
6745,1410
|
Gümüş
|
84,0861
|
Platin
|
2730,1745
|
Palladium
|
2355,2905