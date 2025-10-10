Ilham Aliyev Hostages and Missing Persons Cybersecurity 2026 FIFA World Cup
    CBA currency exchange rates (10.10.2025)

    Finance
    • 10 October, 2025
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (10.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.6% to 1.9675 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.2% to 2.0938 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9675

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0938

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1164

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0058

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1197

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0807

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2635

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6273

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2624

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1783

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1093

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5219

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2129

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5384

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3139

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5031

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1010

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1689

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6003

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4622

    1 RON (Romanian leu)

    0.3859

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3096

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3169

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0407

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0409

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1128

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9784

    Gold (1 ounce)

    6,745.1410

    Silver (1 ounce)

    84.0861

    Platinum (1 ounce)

    2,730.1745

    Palladium (1 ounce)

    2,355.2905
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2025)

