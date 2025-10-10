Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    • 10 октября, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2025)

    Согласно официальным курсам валют Центрального банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался без изменений и составил 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6 % и составил 1,9675 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2 % и составил 2,0938 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9675

    1 Российский рубль

    2,0938

    1 Австралийский доллар

    1,1164

    1 Белорусский рубль

    0,5592

    1 Болгарский леви

    1,0058

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1197

    1 Чешская крона

    0,0807

    1 Китайский юань

    0,2386

    1 Датская крона

    0,2635

    1 Грузинский лари

    0,6273

    1 Гонконгский доллар

    0,2185

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2624

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1783

    1 Швейцарский франк

    2,1093

    1 Израильский шекель

    0,5219

    1 Канадский доллар

    1,2129

    1 Кувейтский динар

    5,5384

    100 Казахстанских тенге

    0,3139

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5031

    1 Молдавский лей

    0,1010

    1 Норвежская крона

    0,1689

    100 Узбекских сумов

    0,0140

    100 Пакистанских рупий

    0,6003

    1 Польский злотый

    0,4622

    1 Румынский лей

    0,3859

    1 Сербский динар

    0,0168

    1 Сингапурский доллар

    1,3096

    1 Саудовский риал

    0,4532

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3169

    1 Турецкая лира

    0,0407

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0409

    1 Японская йена

    1,1128

    1 Новозеландский доллар

    0,9784

    Золото (1 унция)

    6745,1410

    Серебро (1 унция)

    84,0861

    Платина (1 унция)

    2730,1745

    Палладиум (1 унция)

    2355,2905
    курсы валют ЦБА
