Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2025)

Согласно официальным курсам валют Центрального банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6 % и составил 1,9675 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2 % и составил 2,0938 маната.