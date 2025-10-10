Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2025)
- 10 октября, 2025
- 09:19
Согласно официальным курсам валют Центрального банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6 % и составил 1,9675 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2 % и составил 2,0938 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9675
|
1 Российский рубль
|
2,0938
|
1 Австралийский доллар
|
1,1164
|
1 Белорусский рубль
|
0,5592
|
1 Болгарский леви
|
1,0058
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1197
|
1 Чешская крона
|
0,0807
|
1 Китайский юань
|
0,2386
|
1 Датская крона
|
0,2635
|
1 Грузинский лари
|
0,6273
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2624
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1783
|
1 Швейцарский франк
|
2,1093
|
1 Израильский шекель
|
0,5219
|
1 Канадский доллар
|
1,2129
|
1 Кувейтский динар
|
5,5384
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3139
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5031
|
1 Молдавский лей
|
0,1010
|
1 Норвежская крона
|
0,1689
|
100 Узбекских сумов
|
0,0140
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6003
|
1 Польский злотый
|
0,4622
|
1 Румынский лей
|
0,3859
|
1 Сербский динар
|
0,0168
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3096
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3169
|
1 Турецкая лира
|
0,0407
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
1 Японская йена
|
1,1128
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9784
|
Золото (1 унция)
|
6745,1410
|
Серебро (1 унция)
|
84,0861
|
Платина (1 унция)
|
2730,1745
|
Палладиум (1 унция)
|
2355,2905