В Уджаре женщина, пострадавшая ранее в ДТП, скончалась сегодня в больнице
- 02 января, 2026
- 21:09
В Уджаре женщина, получившая тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии два дня назад, сегодня скончалась в больнице.
Об этом верхне-ширванскому бюро Report сообщили в Уджарской центральной районной больнице.
По имеющейся информации, состояние Хатиры Амрах гызы Махмудовой (1964 г.р.), оценивалось как крайне тяжелое. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.
Тело погибшей передано в Уджарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Напомним, что в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 31 декабря, пострадали три человека (двое мужчин и одна женщина). Пострадавшие были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Уджарской центральной районной больницы. У них были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травмы различных частей тела и открытые раны. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.
По факту происшествия проводится расследование.