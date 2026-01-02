В Уджаре женщина, пострадавшая ранее в ДТП, скончалась сегодня в больнице

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 21:09
    В Уджаре женщина, получившая тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии два дня назад, сегодня скончалась в больнице.

    Об этом верхне-ширванскому бюро Report сообщили в Уджарской центральной районной больнице.

    По имеющейся информации, состояние Хатиры Амрах гызы Махмудовой (1964 г.р.), оценивалось как крайне тяжелое. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

    Тело погибшей передано в Уджарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    Напомним, что в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 31 декабря, пострадали три человека (двое мужчин и одна женщина). Пострадавшие были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Уджарской центральной районной больницы. У них были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травмы различных частей тела и открытые раны. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

    По факту происшествия проводится расследование.

