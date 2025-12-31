Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Уджаре столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 31 декабря, 2025
    • 14:36
    В Уджаре столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

    Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на дороге в селе Юхары Шильян района.

    В результате аварии столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Nissan. В итоге 3 человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу Уджарского района.

    В ответ на запрос в TƏBİB сообщили, что сегодня утром 3 человека, пострадавших в ДТП территории района, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы в Уджаре.

    Женщина 1964 года рождения, состояние которой оценивается как тяжелое, находится в отделении реанимации. Мужчины 1984 и 1996 годов рождения, состояние которых оценивается как удовлетворительное, были выписаны для прохождения амбулаторного лечения.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Уджарский район TƏBİB
    Фото
    Ucarda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

