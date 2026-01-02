ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена
- 02 января, 2026
- 21:21
Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту города Сейюн в провинции Хадрамаут на востоке Йемена.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, информацию об ударах по аэропорту подтвердил заместитель министра информации, культуры и туризма Йемена Салах аль-Акель.
Согласно информации саудовская авиация совершила как минимум три удара по аэропорту, в результате чего в городе раздались звуки мощных взрывов.
Ранее губернатор восточной Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных ЮПС. По его словам, подразделения сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции, вытеснив оттуда отряды сепаратистов, и начали движение в сторону города Сейюн.