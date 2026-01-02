Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 21:21
    ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

    Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту города Сейюн в провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, информацию об ударах по аэропорту подтвердил заместитель министра информации, культуры и туризма Йемена Салах аль-Акель.

    Согласно информации саудовская авиация совершила как минимум три удара по аэропорту, в результате чего в городе раздались звуки мощных взрывов.

    Ранее губернатор восточной Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных ЮПС. По его словам, подразделения сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции, вытеснив оттуда отряды сепаратистов, и начали движение в сторону города Сейюн.

    ВВС Саудовская Аравия Хадрамаут Sky News Arabia аэропорт Йемен

    Последние новости

    21:21

    ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

    Другие страны
    21:09

    В Уджаре женщина, пострадавшая ранее в ДТП, скончалась сегодня в больнице

    Происшествия
    20:49
    Видео

    В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

    Происшествия
    20:43

    В американском штате Северная Каролина предотвратили теракт в канун Нового года

    Другие страны
    20:25

    В результате ракетного удара России по Харькову пострадали 30 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:16

    Президент Мексики прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясении

    Другие страны
    19:55

    Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк

    Другие страны
    19:43
    Фото

    Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

    Другие страны
    19:40

    FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

    Другие страны
    Лента новостей