ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту города Сейюн в провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, информацию об ударах по аэропорту подтвердил заместитель министра информации, культуры и туризма Йемена Салах аль-Акель.

Согласно информации саудовская авиация совершила как минимум три удара по аэропорту, в результате чего в городе раздались звуки мощных взрывов.

Ранее губернатор восточной Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных ЮПС. По его словам, подразделения сил "Щит родины" вернули под контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции, вытеснив оттуда отряды сепаратистов, и начали движение в сторону города Сейюн.