İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 22:01
    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Səudiyyə Ərəbistanının Hərbi Hava Qüvvələri Yəmənin şərqindəki Hədraməvt əyalətindəki Seyun şəhərinin hava limanına bir sıra hava hücumları həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Arabia" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Yəmənin informasiya, mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Salah əl-Akel hava limanına zərbələri təsdiqləyib.

    Qeyd edilir ki, Səudiyyə Ərəbistanına məxsus təyyarələr hava limanına azı üç zərbə endirib və şəhərdə güclü partlayışlar eşidilib.

    Daha əvvəl şərqi Hədraməvtin qubernatoru Salem əl-Hənbaşi Cənubi Keçid Şurasının nəzarəti altında olan hərbi düşərgələri hökumət qüvvələrinə təhvil vermək üçün əməliyyatın başladığını elan edib. O, "Vətən qalxanı" bölmələrinin əyalətin qərbindəki Əl-Həşa rayonunda əsas dayaq nöqtəsi olan 37-ci briqadanın düşərgəsini geri aldığını, separatçı qüvvələri oradan çıxardığını və Seyun şəhərinə doğru irəliləməyə başladığını bildirib.

    Səudiyyə Ərəbistanı Yəmən zərbə
    ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

    Son xəbərlər

    22:09

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    22:01

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    21:56

    "Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    21:43

    Yəmənin hökumət qüvvələri Hədraməvtdə separatçıları düşərgədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Sumqayıtda ahıl kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    21:23

    Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıb

    Region
    21:21
    Foto

    Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edib

    Digər ölkələr
    21:04

    Meksika Prezidenti zəlzələyə görə mətbuat konfransını dayandırıb

    Digər ölkələr
    20:55

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti