В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве, произошедшем в частном жилом доме, расположенном на улице Шахина Гусейнова в Шамахинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией силы Шамахинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС были незамедлительно привлечены к месту происшествия.

Так, в ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в принадлежащем гражданину частном жилом доме общей площадью 120 кв. м, по предварительной версии, в результате утечки газа произошел взрыв без последующего возгорания.

В одной из комнат дома площадью 30 кв. м из-за образовавшейся ударной волны были выбиты окна, разрушен потолок. Владелец дома получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС провели необходимые меры безопасности на месте происшествия. По факту ведется расследование соответствующими структурами.