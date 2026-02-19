Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Трамп рассказал об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие
    • 19 февраля, 2026
    • 18:44
    Трамп рассказал об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Президент США Дональд Трамп вновь напомнил что внес вклад в урегулирование восемь конфликтов, в том числе между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом он заявил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    "Тридцать лет борьбы - и мы все решили. Большое вам спасибо. Это было великое дело", - сказал Трамп.

    Трамп заявил, что почти все конфликты, которые удалось урегулировать при его посредничестве, были решены "примерно за два дня".

    Трамп также назвал Алиева и Пашиняна хорошими людьми и жесткими лидерами. "У нас появился мир между двумя очень важными странами, и я этого никогда не забуду", - подчеркнул Трамп.

    Trump speaks about settlement of conflict between Azerbaijan and Armenia
    Лента новостей