Трамп рассказал об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией

Президент США Дональд Трамп вновь напомнил что внес вклад в урегулирование восемь конфликтов, в том числе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом он заявил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"Тридцать лет борьбы - и мы все решили. Большое вам спасибо. Это было великое дело", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что почти все конфликты, которые удалось урегулировать при его посредничестве, были решены "примерно за два дня".

Трамп также назвал Алиева и Пашиняна хорошими людьми и жесткими лидерами. "У нас появился мир между двумя очень важными странами, и я этого никогда не забуду", - подчеркнул Трамп.

Новость дополняется