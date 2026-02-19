Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

    Это великий день, и за ним наблюдают многие, особенно из других стран - лидеры других государств, потому что у нас присутствует большая группа лидеров, а те, кто не смог приехать, смотрят по Zoom. Надеюсь, им это понравится.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая первое заседание Совета мира по Газе.

    "То, что мы делаем, очень просто - мир. Это называется Совет мира (Board of Peace), и речь идет о слове, которое легко произнести, но трудно воплотить в жизнь. Мир. Но мы его добьемся. И мы действительно проделали очень хорошую работу", - сказал он.

    "Некоторые из лидеров, которые сегодня с нами, очень помогли мне в течение этого первого года. У нас был первый год, какого, возможно, еще никогда не было в истории нашей страны", - подчеркнул Трамп.

    Президент США Дональд Трамп указал на значимость Совета мира:

    "Мы работаем вместе, чтобы обеспечить более светлое будущее для народа Газы, Ближнего Востока и всего мира. Я думаю, что Совет мира - в него входят в основном лидеры, очень уважаемые люди, преимущественно представители стран Ближнего Востока, а также государств со всего мира - играет важную роль. Они также проявили большую щедрость в финансовом плане. И Соединенные Штаты, о чем я скажу позже, тоже проявляют щедрость, потому что нет ничего важнее мира. И нет ничего дешевле мира. Когда вы ведете войны, это обходится в сто раз дороже, чем достижение мира", - заявил Трамп.

    Tramp Sülh Şurasının iclasında: Biz çox yaxşı iş gördük
    Trump at Board of Peace: 'We did a very good job'
    Лента новостей