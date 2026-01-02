Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 15:56
    Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Главного управления разведки Кириллу Буданову возглавить Офис президента.

    Как передает Report, об этом написал Зеленский в соцсетях.

    "Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности <...>, а также в вопросах дипломатии и переговоров. Офис президента будет служить выполнению, прежде всего, этих задач нашего государства", - отметил украинский лидер.

    Зеленский отметил, что Буданов имеет особый опыт на этих направлениях и достаточно сил для достижения результатов.

    Президент также поручил Буданову совместно с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым представить на утверждение главы государства обновленный план основ стратегической обороны и развития Украины.

    Отметим, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку в конце ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала.

