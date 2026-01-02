В Сумгайыте пожилой мужчина умер от отравления угарным газом
Происшествия
- 02 января, 2026
- 22:18
В городе Сумгайыт 68-летний мужчина умер от отравления угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Химиков.
Так, житель поселка, Аббасали Мансур оглу Багиров (1958 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате собственного дома.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Тело погибшего было передано по назначению для проведения экспертизы.
