Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сумгайыте пожилой мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 22:18
    В Сумгайыте пожилой мужчина умер от отравления угарным газом

    В городе Сумгайыт 68-летний мужчина умер от отравления угарным газом.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Химиков.

    Так, житель поселка, Аббасали Мансур оглу Багиров (1958 г.р.) скончался от отравления угарным газом в ванной комнате собственного дома.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    Тело погибшего было передано по назначению для проведения экспертизы.

    угарный газ тело погибший поселок Химиков Сумгайыт
    Sumqayıtda ahıl kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Последние новости

    22:59

    США выделят $500 млн на военные базы в Польше

    Другие страны
    22:42

    Буданов возглавил Офис президента Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:35

    В результате землетрясения в Мексике пострадали 12 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:18

    В Сумгайыте пожилой мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    21:56

    Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ

    В регионе
    21:45

    Маск призвал арестовать постпреда Сомали при ООН

    Другие страны
    21:21

    ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

    Другие страны
    21:09

    В Уджаре женщина, пострадавшая ранее в ДТП, скончалась сегодня в больнице

    Происшествия
    20:49
    Видео

    В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей