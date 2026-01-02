Sumqayıtda ahıl kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 21:31
Sumqayıtda 68 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Kimyaçılar qəsəbəsində baş verib.
Qəsəbə sakini, 1958-ci il təvəllüdlü Bağırov Abbasəli Mansur oğlu yaşadığı evin hamamında dəm qazından boğularaq ölüb.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Onun meyiti müayinə olunması üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
