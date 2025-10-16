İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Türkiyə rəsmisi: "Qarabağda binaların orijinallığı qorunaraq bərpa edilib"

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:13
    Türkiyə rəsmisi: Qarabağda binaların orijinallığı qorunaraq bərpa edilib

    Azərbaycan hökuməti işğaldan azad etdiyi ərazilərində binaların orijinallığını qoruyaraq onları bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi üzrə nazir müavini Ömər Bulut Xankəndidə keçirilən III Milli Şəhərsalma Forumu (NUFA3) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bölgədə binaların bir qismi zərər çəkib: "Bu gün binalar tarixi formasını qorumaqla bərpa olunur. Bu ərazilər otuz il əvvəl də azərbaycanlıların yaşadığı yerlər idi".

    Ö.Bulut əlavə edib ki, Azərbaycan şəhərsalma baxımından çox gözəl bir nümunə təqdim edib: "Hesab edirəm ki, bütün ölkələrdən buraya gələrək müharibədən sonra şəhərləri bərpa edərkən insanlıq və həssaslıq prinsiplərinə necə əməl etdiyinizi görə bilərlər. Azərbaycan bunu reallaşdırıb. Yıxmaq hər kəs üçün asandır, amma biz – türk milləti olaraq – həmişə yaratmağa üstünlük vermişik. Kim hansı əsəri ortaya qoyubsa, biz onu qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmışıq".

    Ömər Bulut III Milli Şəhərsalma Forumu

    Son xəbərlər

    13:19
    Foto

    Qərbi Kaspi Universiteti Azərbaycanda və regionda innovativ təhsil modelinin öncülərindən biridir

    Elm və təhsil
    13:13

    Türkiyə rəsmisi: "Qarabağda binaların orijinallığı qorunaraq bərpa edilib"

    İnfrastruktur
    13:10

    Ömər Bulut: "Azərbaycanlı qardaşlarımıza zəlzələ zamanı etdiklərinə görə həmişə minnətdarıq"

    İnfrastruktur
    13:09

    Hərbi prokurora böyük köməkçi təyin edilib

    Daxili siyasət
    13:06

    Azərbaycan və Misir arasında Hökumətlərarası Komissiyanın yaxın vaxtlarda növbəti iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    13:06

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 7 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:05

    Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, həyat yoldaşı şübhəli bilinir

    Hadisə
    13:05

    Barselonada iğtişaşlar zamanı 15 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    13:03

    Gürcüstan XİN ATƏT-ə etiraz notası göndərib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti