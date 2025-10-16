Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Турецкий чиновник: В Карабахе здания восстановлены с сохранением оригинального облика

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 13:51
    Турецкий чиновник: В Карабахе здания восстановлены с сохранением оригинального облика

    Азербайджанское правительство восстановило здания на освобожденных от оккупации территориях, сохранив их оригинальный облик.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут в рамках NUFA3 в Ханкенди.

    Булут подчеркнул, что Азербайджан продемонстрировал прекрасный пример в области градостроительства.

    "Я считаю, что представители всех стран могут приехать сюда и увидеть, как после войны восстанавливают города с соблюдением принципов гуманности и бережного отношения. Азербайджан это реализовал. Снести легко, но мы, тюркские народы, всегда предпочитали создавать. То, что было создано, мы сохраняем для будущих поколений", - сказал замминистра.

    Турция Азербайджан Карабах восстановление
    Türkiyə rəsmisi: "Qarabağda binaların orijinallığı qorunaraq bərpa edilib"

    Последние новости

    14:37

    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир

    Другие страны
    14:34

    Омер Булут: Турция благодарна азербайджанским братьям за поддержку во время землетрясения

    Инфраструктура
    14:26

    Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

    Инфраструктура
    14:18

    Замминистра Турции: Форум NUFA3 имеет большое значение для определения ориентиров на будущее

    Инфраструктура
    14:11

    В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада

    Другие страны
    14:08

    МВД Грузии оштрафовало Валтонен почти на $2 тысячи

    В регионе
    14:06

    ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании

    Внешняя политика
    14:05
    Фото
    Видео

    Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО

    Культура
    14:02

    Фуад Джафарли: В Карабахе планируют создать систему общественного транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей