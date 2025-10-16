Турецкий чиновник: В Карабахе здания восстановлены с сохранением оригинального облика

Азербайджанское правительство восстановило здания на освобожденных от оккупации территориях, сохранив их оригинальный облик.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут в рамках NUFA3 в Ханкенди.

Булут подчеркнул, что Азербайджан продемонстрировал прекрасный пример в области градостроительства.

"Я считаю, что представители всех стран могут приехать сюда и увидеть, как после войны восстанавливают города с соблюдением принципов гуманности и бережного отношения. Азербайджан это реализовал. Снести легко, но мы, тюркские народы, всегда предпочитали создавать. То, что было создано, мы сохраняем для будущих поколений", - сказал замминистра.