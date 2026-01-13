Nazir: "İtaliya Orta Dəhliz üzrə Avropa üçün logistik mərkəzə çevrilə bilər"
İnfrastruktur
- 13 yanvar, 2026
- 10:50
İtaliya Orta Dəhliz layihəsi ilə bağlı Avropa üçün logistik mərkəzə çevrilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclasında bildirib.
"İtaliya ilə hərbi-texniki sahələr daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə əlaqələrimiz inkişaf edir. Üstəlik, İtaliya azad edilmiş ərazilərdə layihələrə cəlb olunan ilk ölkələrdən biridir", -nazir bildirib.
Son xəbərlər
11:26
AMEA prezidenti: Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə ciddi ehtiyac varElm və təhsil
11:25
Maka Boçorişvili: Orta Dəhlizin inkişafı Gürcüstan üçün həyati əhəmiyyət daşıyırRegion
11:24
Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının vaxtı məlum olubFutbol
11:23
Foto
Prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilən əməkdaşlar and içibDaxili siyasət
11:19
Baş prokuror: Müsabiqə yolu ilə qulluğa qəbul edilən prokurorluq işçiləri kadr korpusunun 97 %-ni təşkil edirHadisə
11:14
"Nant" Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisinin transferini rəsmiləşdiribFutbol
11:05
Edmondo Çirielli: İtaliya-Azərbaycan Universitetinin açılması ikitərəfli əlaqələrin möhkəmliyini nümayiş etdirirXarici siyasət
11:05
Fransalı motosikletçi yarış zamanı qəzada ölübFərdi
11:02