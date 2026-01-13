Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 10:59
    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Италия может превратиться в логистический центр Европы в рамках реализации проекта Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на VI заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией в Баку.

    По его словам, сотрудничество между двумя странами последовательно развивается в различных сферах, включая военно-техническое направление. "Кроме того, Италия является одной из первых стран, привлеченных к реализации проектов на освобожденных территориях", - отметил министр.

    Nazir: "İtaliya Orta Dəhliz üzrə Avropa üçün logistik mərkəzə çevrilə bilər"
    Parviz Shahbazov: Italy could become Europe's logistics hub for Middle Corridor

