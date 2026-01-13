Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

Италия может превратиться в логистический центр Европы в рамках реализации проекта Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на VI заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией в Баку.

По его словам, сотрудничество между двумя странами последовательно развивается в различных сферах, включая военно-техническое направление. "Кроме того, Италия является одной из первых стран, привлеченных к реализации проектов на освобожденных территориях", - отметил министр.