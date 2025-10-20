Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edib
- 20 oktyabr, 2025
- 14:11
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 20 oktyabr -Energetiklər Günü ilə bağlı "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Report"un xəbərinə görə, nazir bildirib ki, energetiklər ölkədə enerji strategiyasının uğurla reallaşdırılmasına töhfələr verir və onların energetika sahəsinin inkişafında mühüm rolu var.
"Bu strateji sahənin təmsilçilərinə təbriklərimizi çatdırır, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq", - deyə o qeyd edib.
Bu gün #Azərbaycan-da #EnergetiklərGünü qeyd edilir. Ölkəmizdə #enerji strategiyasının uğurla reallaşdırılmasına töhfələr verən və #energetika sahəsinin inkişafında mühüm rolu olan bu strateji sahənin təmsilçilərinə təbriklərimizi çatdırır, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.… pic.twitter.com/Obn0iMG7Qi— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 20, 2025
