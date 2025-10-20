İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2025
    • 14:11
    Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 20 oktyabr -Energetiklər Günü ilə bağlı "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Report"un xəbərinə görə, nazir bildirib ki, energetiklər ölkədə enerji strategiyasının uğurla reallaşdırılmasına töhfələr verir və onların energetika sahəsinin inkişafında mühüm rolu var.

    "Bu strateji sahənin təmsilçilərinə təbriklərimizi çatdırır, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq", - deyə o qeyd edib.

