Микаил Джаббаров сделал публикацию в связи с Днем энергетика
Инфраструктура
- 20 октября, 2025
- 14:44
Министр экономики Микаил Джаббаров сделал публикацию на своей странице в социальной сети X в связи с Днем энергетика, который отмечается 20 октября.
Как сообщает Report, в публикации отмечается, что энергетики вносят вклад в успешную реализацию энергетической стратегии страны и играют важную роль в развитии энергетического сектора.
"Передаем наши поздравления представителям этой стратегической отрасли и желаем им успехов", - написал он.
Today marks Power #EngineersDay in #Azerbaijan.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 20, 2025
We extend our sincere congratulations and best wishes to all professionals in this strategic field whose dedication contributes to the successful implementation of our national #energy strategy and plays a vital role in the… pic.twitter.com/ZXMfcnOK2V
