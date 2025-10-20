Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Микаил Джаббаров сделал публикацию в связи с Днем энергетика

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2025
    • 14:44
    Микаил Джаббаров сделал публикацию в связи с Днем энергетика

    Министр экономики Микаил Джаббаров сделал публикацию на своей странице в социальной сети X в связи с Днем энергетика, который отмечается 20 октября.

    Как сообщает Report, в публикации отмечается, что энергетики вносят вклад в успешную реализацию энергетической стратегии страны и играют важную роль в развитии энергетического сектора.

    "Передаем наши поздравления представителям этой стратегической отрасли и желаем им успехов", - написал он.

    Микаил Джаббаров День энергетика публикация
    Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edib
    Mikayil Jabbarov shares post on Power Engineers Day in Azerbaijan

