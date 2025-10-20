Микаил Джаббаров сделал публикацию в связи с Днем энергетика

Министр экономики Микаил Джаббаров сделал публикацию на своей странице в социальной сети X в связи с Днем энергетика, который отмечается 20 октября.

Как сообщает Report, в публикации отмечается, что энергетики вносят вклад в успешную реализацию энергетической стратегии страны и играют важную роль в развитии энергетического сектора.

"Передаем наши поздравления представителям этой стратегической отрасли и желаем им успехов", - написал он.