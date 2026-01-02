İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    • 02 yanvar, 2026
    • 21:56
    Fənərbağça italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    "Fənərbağça" futbol klubu yarımmüdafə xəttini gücləndirmək üçün İtaliyanın A Seriyasının təmsilçisi "İnter"in formasını geyən Davide Frattesi ilə maraqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, 26 yaşlı futbolçu 2024-cü ildə "Sassuolo"dan 32 milyon avroya "İnter"ə transfer olunub. Məlumata görə, "Fənərbağça" isə futbolçunu icarəyə götürə bilər.

    Davide Fratesi ilə İtaliyanın "Yuventus" klubu da maraqlanır.

    "Fənərbağça" Davide Frattesi transfer

    Son xəbərlər

    22:09

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    22:01

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    21:56

    "Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    21:43

    Yəmənin hökumət qüvvələri Hədraməvtdə separatçıları düşərgədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Sumqayıtda ahıl kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    21:23

    Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıb

    Region
    21:21
    Foto

    Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edib

    Digər ölkələr
    21:04

    Meksika Prezidenti zəlzələyə görə mətbuat konfransını dayandırıb

    Digər ölkələr
    20:55

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti