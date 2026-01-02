"Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir
- 02 yanvar, 2026
- 21:56
"Fənərbağça" futbol klubu yarımmüdafə xəttini gücləndirmək üçün İtaliyanın A Seriyasının təmsilçisi "İnter"in formasını geyən Davide Frattesi ilə maraqlanır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, 26 yaşlı futbolçu 2024-cü ildə "Sassuolo"dan 32 milyon avroya "İnter"ə transfer olunub. Məlumata görə, "Fənərbağça" isə futbolçunu icarəyə götürə bilər.
Davide Fratesi ilə İtaliyanın "Yuventus" klubu da maraqlanır.
