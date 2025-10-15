İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Malayziyalı nazir: "Azərbaycanın qlobal şəhərsalma proseslərində iştirakı dərinləşib"

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:13
    Malayziyalı nazir: Azərbaycanın qlobal şəhərsalma proseslərində iştirakı dərinləşib

    Azərbaycanda keçirilən üçüncü Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu (NUFA3) ölkənin qlobal şəhərsalma proseslərində iştirakının dərinləşdiyini nümayiş etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Məskunlaşma Assambleyasının (UN-Habitat Assembly) Prezidenti, Malayziyanın mənzil və yerli idarəetmə naziri Nga Kor Mingin bu gün Xankəndidə keçirilən NUFA3-də ünvanladığı video müraciətində qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, son iki ildə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi dayanıqlı urbanizasiyanın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (SDG) həyata keçirilməsində oynadığı mühüm rolu vurğulamaq üçün Milli Şəhərsalma Forumlarını uğurla təşkil edib.

    O, Bakıda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) uğurlarından sonra, bu il forumun diqqət mərkəzində iqlim və ətraf mühitin davamlılığı məsələlərinin olmasından məmnun olduğunu qeyd edib: "Azərbaycan COP29 çərçivəsində iki mühüm təşəbbüs – davamlı və dayanıqlı şəhərlər üçün sektor üzrə fəaliyyət yolları və dayanıqlılıq koalisiyası ilə bağlı layihələri işə salıb. Bu təşəbbüslər Yeni Şəhər Gündəliyinin əsas istiqamətlərinin iqlim prosesi ilə əlaqələndirilməsinə olan ortaq marağımızı əks etdirir. Yalnız iqlim məqsədləri və siyasətlərinin yerli səviyyədə konkret tədbirlərə çevrilməsi ilə biz şəhərləri daha yaşanılacaq məkanlara çevirə bilərik".

