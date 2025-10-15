Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Малазийский министр: Азербайджан углубляет участие в глобальном городском планировании

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 12:54
    Малазийский министр: Азербайджан углубляет участие в глобальном городском планировании

    Азербайджан, как организатор NUFA3, демонстрирует углубление своего участия в глобальных процессах городского планирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент UN-Habitat и министр жилищного строительства Малайзии Нга Кор Минг в своем обращении к участникам III Азербайджанского национального форума городского планирования, который сегодня проходит в Ханкенди.

    Он отметил, что в последние два года Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана успешно проводит национальные форумы, подчеркивая важную роль страны в реализации целей устойчивого развития в области устойчивой урбанизации.

    Министр также выразил удовлетворение, что в этом году форум сосредоточен на вопросах климата и экологической устойчивости, подчеркнув вклад Азербайджана в COP29.

    В рамках конференции были запущены два ключевых проекта - пути действий по секторам для устойчивых городов и проект коалиции устойчивости. Нга Кор Минг отметил, что эти инициативы отражают совместный интерес к интеграции климатических процессов в повестку дня "Новый город", превращая города в более комфортные и безопасные для жизни пространства.

    Лента новостей