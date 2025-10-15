İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    BMT COP30-da urbanizasiya və iqlim üzrə nazirlərin dördüncü görüşünü keçirəcək

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:56
    BMT COP30-da urbanizasiya və iqlim üzrə nazirlərin dördüncü görüşünü keçirəcək

    BMT noyabrın 11-də Belendə COP30-da urbanizasiya və iqlim dəyişikliyi üzrə nazirlərin dördüncü görüşünü keçirəcək.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru və təşkilatın baş katibinin müavini Anaklaudia Rossbaх III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, nazirlərin görüşündə 2023-cü ildə Bakıda başlanmış dialoqu davam etdiriləcək.

    "Bakıdakı görüşdə nazirlər və merlər milli iqlim öhdəliklərinin yerli tədbirlərlə uyğunlaşdırılmasının vacibliyini aydın şəkildə vurğulayıblar. Bura yenidən nəzərdən keçirilən Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələrdə (NDC) şəhər prioritetlərinin nəzərə alınması, eləcə də onların həyata keçirilməsi üçün maliyyələşdirmənin və tərəfdaşlıqların genişləndirilməsi daxildir. Bu il noyabrın 11-də Belendə keçiriləcək COP30-da nazirlərin birgə görüşünü keçirəcəyik. Görüşdə əsas diqqət mənzil, torpaq, təbiət və əsas şəhər xidmətləri ilə bağlı məsələlərə yönəldiləcək", - A. Rossbaх qeyd edib.

    BMT Milli Şəhərsalma Forumu COP30 Anaklaudia Rossbaх
    ООН проведет четвертую министерскую встречу по урбанизации и климату на COP30
    UN to hold its fourth ministerial meeting on urbanization, climate at COP30

    Son xəbərlər

    14:08

    "Zıraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:05

    Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:05

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    14:03

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Region
    13:59

    İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:48

    UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verir

    İnfrastruktur
    13:44

    Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb

    Region
    13:41

    Elçin Yusubov: "Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 65 milyon manatdan çox özəl investisiya yatırılıb"

    Biznes
    13:37

    İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti