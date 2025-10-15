Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    ООН проведет четвертую министерскую встречу по урбанизации и климату на COP30

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 12:06
    ООН 11 ноября проведет четвертую министерскую встречу по урбанизации и изменению климата на COP30 в Белене.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и заместитель генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах, выступая на церемонии открытия III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    По ее словам, министерская встреча продолжит диалог, начатый в Баку в 2023 году.

    "На встрече в Баку министры и мэры четко подчеркнули необходимость согласования национальных климатических обязательств с локальными действиями. Это включает учет городских приоритетов в пересмотренных национально определяемых вкладах (NDCs), а также расширение партнерств и финансирования для их реализации. В этом году, 11 ноября, мы совместно проведем министерскую встречу на COP30 в Белене. Она будет сосредоточена на вопросах жилья, земли, природы и базовых городских услуг", - отметила А. Россбах.

    Национальный градостроительный форум UN-HABITAT Анаклаудия Россбах
